Общество Образование Деньги Изменения

ПФУ начислит зимние субсидии: кому нужно подать заявление

Фото: Субсидия на коммунальные услуги в Украине (if.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с 1 октября начал расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.

Как начисляют субсидии

Расчет проводят с учетом продолжительности отопительного сезона. Для большинства домохозяйств сумма субсидии будет определена автоматически, без необходимости обращаться в органы Фонда.

Также автоматически переопределят выплаты тем, у кого летом размер субсидии составлял 0,00 гривен.

При исчислении субсидии принимают во внимание доходы за I и II кварталы 2025 года, а пенсии - в размере, начисленном за август 2025 года.

Кому нужно подать заявление

В Пенсионный фонд следует обратиться:

  • гражданам, которые впервые оформляют субсидию;
  • тем, у кого изменился состав семьи или зарегистрированных лиц;
  • домохозяйствам, которые погасили долги за коммуналку или оформили реструктуризацию.

Необходимые документы

Для назначения субсидии подают заявление и декларацию по установленным формам. При необходимости добавляют:

  • договор аренды жилья;
  • копию договора о реструктуризации долга;
  • справку ВПЛ (если обращение по месту фактического проживания)

Как подать документы

Субсидию можно оформить:

  • лично в сервисном центре ПФУ;
  • по почте;
  • онлайн через веб-портал или приложение "Пенсионный фонд";
  • через ЦПАУ, общины или "Дію".

Если документы подать до 30 ноября, субсидию назначат с начала отопительного сезона. В случае обращения позже - с месяца подачи заявления.

Ранее РБК-Украина писало, что украинцы могут проверить, назначена ли им субсидия, через личный кабинет на портале Пенсионного фонда. Для этого нужно авторизоваться и открыть раздел "Мои сообщения". Субсидии автоматически продолжаются, но отдельные категории должны подать заявление повторно.

Напомним, правительство сократило финансирование субсидий и льгот на 2,7 млрд грн, направив эти средства на выплату пенсий. Соответствующие изменения внесены в бюджет Пенсионного фонда на 2025 год.

