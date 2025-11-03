ПФУ начислит зимние субсидии: кому нужно подать заявление

Как начисляют субсидии

Расчет проводят с учетом продолжительности отопительного сезона. Для большинства домохозяйств сумма субсидии будет определена автоматически, без необходимости обращаться в органы Фонда.

Также автоматически переопределят выплаты тем, у кого летом размер субсидии составлял 0,00 гривен.

При исчислении субсидии принимают во внимание доходы за I и II кварталы 2025 года, а пенсии - в размере, начисленном за август 2025 года.

Кому нужно подать заявление

В Пенсионный фонд следует обратиться:

гражданам, которые впервые оформляют субсидию;

тем, у кого изменился состав семьи или зарегистрированных лиц;

домохозяйствам, которые погасили долги за коммуналку или оформили реструктуризацию.

Необходимые документы

Для назначения субсидии подают заявление и декларацию по установленным формам. При необходимости добавляют:

договор аренды жилья;

копию договора о реструктуризации долга;

справку ВПЛ (если обращение по месту фактического проживания)

Как подать документы

Субсидию можно оформить:

лично в сервисном центре ПФУ;

по почте;

онлайн через веб-портал или приложение "Пенсионный фонд";

через ЦПАУ, общины или "Дію".

Если документы подать до 30 ноября, субсидию назначат с начала отопительного сезона. В случае обращения позже - с месяца подачи заявления.