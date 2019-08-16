ПФУ начал масштабную оцифровку бумажных пенсионных дел

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал масштабную оцифровку (ретроконверсию) бумажных пенсионных дел. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению, центры ретроконверсии уже работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях, где развернуто необходимое аппаратное и программное обеспечение, созданы специальные структурные подразделения. В других регионах создание центров ретроконверсии запланировано до конца сентября 2019 года.

По данным ПФУ, всего в электронный формат необходимо перевести более 10 млн пенсионных дел. Работы планируется завершить до 2024 года.

Как отметили в ПФУ, введение электронных пенсионных дел позволит:

обеспечить пенсионерам доступ к материалам своего пенсионного дела из любого места;

создать возможность для предоставления услуг независимо от места проживания;

использовать освободившиеся помещения органов Пенсионного фонда Украины

обеспечить сквозной автоматизированный контроль актуальности и достоверности документов

Перевод пенсионных дел в электронный формат осуществляется в рамках реализации Пенсионным фондом Украины проекта "Е-пенсия", который, среди прочего, предусматривает дистанционное представление документов для назначения пенсий через web-портал электронных услуг Фонда и создание специального мобильного приложения.

По данным ПФУ, по состоянию на июль 2019 года создано почти 1 млн электронных пенсионных дел лиц, которые впервые обратились за назначением пенсии начиная с 2016 года. Создано центральное хранилище электронных документов и определены алгоритмы хранения в нем информации.

Как сообщало РБК-Украина, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.