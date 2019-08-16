ПФУ розпочав масштабне оцифрування паперових пенсійних справ

Пенсійний фонд України (ПФУ) розпочав масштабне оцифрування (ретроконверсію) паперових пенсійних справ. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Згідно з повідомленням, центри ретроконверсії вже працюють в Київській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, де розгорнуто необхідне апаратне та програмне забезпечення, утворено спеціальні структурні підрозділи. В інших регіонах створення центрів ретроконверсії заплановано здійснити до кінця вересня 2019 року.

За даними ПФУ, усього в електронний формат необхідно перевести понад 10 млн діючих пенсійних справ. Відповідні роботи планується завершити до 2024 року.

Як зазначили у ПФУ, запровадження електронних пенсійних справ дозволить:

забезпечити пенсіонерам доступ до матеріалів своєї пенсійної справи з будь-якого місця;

створити можливість для надання послуг незалежно від місця проживання;

використати вивільнені приміщення органів Пенсійного фонду України

забезпечити наскрізний автоматизований контроль актуальності та достовірності документів.

Переведення пенсійних справ в електронний формат здійснюється в рамках реалізації Пенсійним фондом України проекту "Е-пенсія", який, серед іншого, передбачає дистанційне подання документів для призначення пенсій через вебпортал електронних послуг Фонду та створення спеціального мобільного додатку.

За даними ПФУ, станом на липень 2019 року створено майже 1 млн електронних пенсійних справ осіб, які вперше звернулись за призначенням пенсії починаючи з 2016 року. Створено центральне сховище електронних документів та визначено алгоритми зберігання в ньому інформації.

Як повідомляло РБК-Україна, середня пенсія в Україні станом на 1 липня 2019 року становила 3005,96 грн. Усього в країні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів.