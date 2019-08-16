В Кабмине объяснили, как оформить пенсию онлайн

Фото: пенсионное удостоверение (facebook.com/pfu.gov.ua)

Подача заявки займет мало времени

Процедура подачи документов для назначения пенсии онлайн занимает около 10-15 минут. Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Как отметил премьер, для подачи документов необходимо зарегистрироваться на сайте электронных услуг Пенсионного фонда и среди перечня услуг выбрать пункт "Заявление на назначение пенсии".

После этого нужно войти в систему при помощи электронного ключа. Затем нужно заполнить анкету, страховые данные, документы и контакты. Для раздела "Документы" понадобятся сканы бумажных оригиналов. При заполнении заявки система формирует автоматически и подсказывает, как и где исправить ошибки, если они появились.

Затем заявитель получит СМС на указанный номер о решении о назначении пенсии. Время ожидания - 10 дней. После того нужно посетить сервисный центр и получить свое пенсионное удостоверение.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии онлайн.

Отметим, по закону о государственном бюджете Украины на 2019 год минимальная пенсия вырастет за год на 9% до 1638 грн.