ПФУ начал финансирование повышенных пенсий за сентябрь

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 2 сентября 2020 года, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий за месяц. На пенсионные выплаты направлены первые 0,6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 25 августа 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. Всего за август 2020 года на пенсии направлено 39,2 млрд гривен, что столько же, как и в июле 2020 года (39,2 млрд гривен).

По состоянию на 1 июля 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 25 августа одобрил закон о повышении минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября до 5000 гривен.

Пенсионный фонд Украины уже провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной заплати с 1 сентября до 5000 гривен.