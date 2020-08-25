ПФУ назвал сумму выплаченных пенсий за месяц

Фото: гривны (пресс-служба НБУ)

В августе общая сумма пенсий по сравнению с июлем не изменились

Пенсионный фонд Украины 25 августа 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Всего за август 2020 года на пенсии направлено 39,2 млрд гривен, что столько же, как и в июле 2020 года (39,2 млрд гривен).

Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года.

Перерасчет проведен в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 июля 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 24 июля 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц.

Всего за июль на пенсии направлено 39,2 млрд гривен, что на 400 млн гривен больше, чем в июне 2020 года (38,8 млрд гривен).

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 3 августа 2020 года, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий за месяц. Выплата пенсий проводится в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.