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ПФУ почав фінансування підвищених пенсій за вересень

Київ, Середа 02 вересня 2020 17:23
ПФУ почав фінансування підвищених пенсій за вересень
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Підвищення пенсій торкнеться 1,6 млн осіб

Пенсійний фонд України (ПФУ) 2 вересня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій за місяць. На пенсійні виплати спрямовано перші 0,6 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

"Виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

ПФУ почав фінансування підвищених пенсій за вересень

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 25 серпня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. Всього за серпень 2020 року на пенсії направлено 39,2 млрд гривень, що стільки ж, як і в липні 2020 року (39,2 млрд гривень).

За станом на 1 липня 2020 року, середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 25 серпня схвалила закон про підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня до 5000 гривень.

Пенсійний фонд України вже провів перерахунок пенсій для 1,6 млн осіб. Це пов'язано із зростанням мінімальної заплати з 1 вересня до 5000 гривень.

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