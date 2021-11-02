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ПФУ начал финансирование пенсий за месяц. Перечислены первые 0,6 млрд гривен

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Украина, Вторник 02 ноября 2021 16:54
ПФУ начал финансирование пенсий за месяц. Перечислены первые 0,6 млрд гривен Фото: ПФУ начал финансирование пенсий за ноябрь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 2 ноября 2021 года, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий за месяц. В первый день перечислено 0,6 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

ПФУ начал финансирование пенсий за месяц. Перечислены первые 0,6 млрд гривен

Напомним, пенсионный фонд Украины 25 октября 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. Всего за октябрь 2021 года на пенсии направлено 43,8 млрд гривен, что больше, чем в сентябре (43,4 млрд гривен), однако меньше, чем в августе (44,3 млрд гривен).

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2021 года составлял 3 915,75 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 136,97 гривен или на 3,6%.

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