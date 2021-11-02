ПФУ розпочав фінансування пенсій за місяць. Перераховано перші 0,6 млрд гривень

Пенсійний фонд України 2 листопада 2021 року, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій за місяць. У перший день перераховано 0,6 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

"Виплата пенсій буде проведена в визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 25 жовтня 2021 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. Всього за жовтень 2021 року на пенсії спрямовано 43,8 млрд гривень, що більше, ніж у вересні (43,4 млрд гривень), проте менше, ніж у серпні (44,3 млрд гривень).

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2021 року становив 3 915,75 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 136,97 Гривень або на 3,6%.