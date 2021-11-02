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ПФУ розпочав фінансування пенсій за місяць. Перераховано перші 0,6 млрд гривень

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 16:54
ПФУ розпочав фінансування пенсій за місяць. Перераховано перші 0,6 млрд гривень Фото: ПФУ почав фінансування пенсій за листопад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 2 листопада 2021 року, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій за місяць. У перший день перераховано 0,6 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

"Виплата пенсій буде проведена в визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

ПФУ розпочав фінансування пенсій за місяць. Перераховано перші 0,6 млрд гривень

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 25 жовтня 2021 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. Всього за жовтень 2021 року на пенсії спрямовано 43,8 млрд гривень, що більше, ніж у вересні (43,4 млрд гривень), проте менше, ніж у серпні (44,3 млрд гривень).

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2021 року становив 3 915,75 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 136,97 Гривень або на 3,6%.

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