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ПФУ начал финансирование пенсий за февраль

Автор: Александр Белоус

На пенсии за февраль направлены первые 0,7 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 2 февраля 2022 года, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий за месяц. На пенсионные выплаты направлены первые 0,7 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

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Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 25 января 2021 года завершил финансирование пенсий за месяц. Всего за январь на пенсии направлено 40,2 млрд гривен, что на 400 млн гривен больше, чем в декабре 2020 года (39,8 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

Напомним, для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту выросла с 2000 до 2400 грн. Это произошло в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.

Отметим, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.

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