Пенсионеры получили повышение с 1 января: кого это коснется

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минимальную пенсию повысили для пенсионеров старше 65 лет с большим трудовым стажем

Для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту выросла с 2000 до 2400 грн. Это произошло в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отмечается в сообщении, для лиц, которые достигли возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, у женщин 30 лет страхового стажа, минимальный размер пенсии по возрасту составляет 40% минимальной заработной платы.

"Перерасчет пенсии произведен с дня установления нового размера минимальной заработной платы, кроме пенсионеров, которые работают (проводят деятельность, связанную с получением дохода, который являются базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование)", - говорится в сообщении.

Пенсионерам, которые работают, после увольнения с работы или прекращения такой деятельности пенсия пересчитывается с учетом минимальной заработной платы, определенной на дату увольнения с работы или прекращения такой деятельности, отметили в ПФУ.

Напомним, законом о государственном бюджете на 2021 год предусмотрен рост минимальной зарплаты с 1 января с 5000 до 6000 гривен. С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 гривен.

Отметим, по данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 октября 2020 года, средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров составлял 3 410,6 гривен.