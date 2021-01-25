ПФУ увеличил выплату пенсий в январе 2021 года

Фото: гривны (пресс-служба НБУ)

Размер пенсий в январе вырос после повышения минимальной зарплаты

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 25 января 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Всего за январь на пенсии направлено 40,2 млрд гривен, что на 400 млн гривен больше, чем в декабре 2020 года (39,8 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

Напомним, для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту выросла с 2000 до 2400 грн. Это произошло в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.

Отметим, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.