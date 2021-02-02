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ПФУ начал финансирование пенсий за февраль

Киев, Вторник 02 февраля 2021 13:58
ПФУ начал финансирование пенсий за февраль
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

На пенсии за февраль направлены первые 0,7 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 2 февраля 2022 года, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий за месяц. На пенсионные выплаты направлены первые 0,7 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

ПФУ начал финансирование пенсий за февраль

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 25 января 2021 года завершил финансирование пенсий за месяц. Всего за январь на пенсии направлено 40,2 млрд гривен, что на 400 млн гривен больше, чем в декабре 2020 года (39,8 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

Напомним, для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту выросла с 2000 до 2400 грн. Это произошло в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.

Отметим, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.

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