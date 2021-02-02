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ПФУ почав фінансування пенсій за лютий

Київ, Вівторок 02 лютого 2021 13:58
ПФУ почав фінансування пенсій за лютий
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

На пенсії за лютий спрямовані перші 0,7 млрд гривень

Пенсійний фонд України (ПФУ) 2 лютого 2022 року, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій за місяць. На пенсійні виплати спрямовано перші 0,7 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

"Виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

ПФУ почав фінансування пенсій за лютий

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) 25 січня 2021 року завершив фінансування пенсій за місяць. Всього за січень на пенсії спрямовано 40,2 млрд гривень, що на 400 млн гривень більше, ніж у грудні 2020 року (39,8 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

Нагадаємо, для частини непрацюючих пенсіонерів з 1 січня 2021 року мінімальна пенсія за віком зросла з 2000 до 2400 грн. Це відбулося в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 грн.

Зазначимо, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду склав 13,2 млрд гривень.

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