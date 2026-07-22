ПФУ може позбавити родичів пенсії померлого: адвокат пояснила, як повернути гроші

Пенсійний фонд може відмовити родичам у виплаті недоотриманої пенсії померлого, якщо вони не були зареєстровані разом із ним. Юрист пояснила, як законно довести право на ці кошти.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат, кандидат юридичних наук Анна Даніель.

Чому виникає проблема

Родичі померлого пенсіонера часто стикаються з відмовою Пенсійного фонду у виплаті недоотриманої пенсії. Причина - відсутність спільної реєстрації (прописки) з померлим на момент смерті.

"На практиці нотаріуси відмовляються видавати свідоцтво про право на спадщину без довідки від Пенсійного фонду про суми, які підлягають виплаті", - сказала юристка.

Натомість сам фонд вимагає це свідоцтво або довідку про спільне проживання. Родичі опиняються у замкненому колі.

Що каже закон про спадкування пенсії

"Відповідно до статті 1218 Цивільного кодексу України, до складу спадщини входять усі права та обов'язки, які належали померлому на момент відкриття спадщини", - пояснює Анна Даніель.

Якщо спадкоємець постійно проживав разом із померлим, він вважається таким, що прийняв спадщину, якщо не відмовився від неї у встановлений строк.

Згідно зі статтею 91 Закону "Про пенсійне забезпечення", суми пенсії, недоодержані у зв'язку зі смертю пенсіонера, передаються членам його сім'ї. Якщо звертається кілька родичів, суму ділять між ними порівну. За відсутності членів сім'ї кошти входять до складу спадщини.

Ключові строки:

6 місяців - на звернення по недоотриману пенсію після смерті пенсіонера;

6 місяців - на прийняття спадщини з дня відкриття (дня смерті).

"Окремо родині або особі, яка організувала похорон, виплачують допомогу на поховання в розмірі двомісячної пенсії", - додає адвокатка.

Як довести спільне проживання без реєстрації

Якщо документів про спільну реєстрацію немає, факт постійного проживання однією сім'єю можна встановити через суд. Це робиться в порядку окремого провадження - виду цивільного судочинства, у якому підтверджують факти, що мають юридичне значення, без спору між сторонами.

свідчення сусідів, родичів чи знайомих;

довідки з місця роботи або навчання;

договори оренди житла;

квитанції за комунальні послуги та чеки з адресою;

фото- або відеоматеріали, що підтверджують спільний побут.

Що робити, якщо ПФУ офіційно відмовив

"Якщо Пенсійний фонд уже виніс письмову відмову, її можна оскаржити в адміністративному суді.

Строк звернення - 6 місяців із дня, коли людина дізналася або мала дізнатися про порушення своїх прав", - резюмує Анна Даніель.

Пропуск цього строку без поважної причини може стати підставою для відмови в позові.

Водночас за наявності поважних причин, наприклад через тривале оформлення документів, строк можна поновити в судовому порядку.