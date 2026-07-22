ПФУ может лишить родственников пенсии умершего: адвокат объяснила, как вернуть деньги

Пенсионный фонд может отказать родственникам в выплате недополученной пенсии умершего, если они не были зарегистрированы вместе с ним. Юрист объяснила, как законно доказать право на эти средства.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат, кандидат юридических наук Анна Даниэль.

Почему возникает проблема

Родственники умершего пенсионера часто сталкиваются с отказом Пенсионного фонда в выплате недополученной пенсии. Причина - отсутствие совместной регистрации (прописки) с умершим на момент смерти.

"На практике нотариусы отказываются выдавать свидетельство о праве на наследство без справки от Пенсионного фонда о суммах, подлежащих выплате", - сказала юрист.

Сам фонд требует это свидетельство или справку о совместном проживании. Родственники оказываются в замкнутом кругу.

Что говорит закон о наследовании пенсии

"В соответствии со статьей 1218 Гражданского кодекса Украины, в состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали умершему на момент открытия наследства", - объясняет Анна Даниэль.

Если наследник постоянно проживал вместе с умершим, он считается принявшим наследство, если не отказался от него в установленный срок.

Согласно статье 91 Закона "О пенсионном обеспечении" суммы пенсии, недополученные в связи со смертью пенсионера, передаются членам его семьи. Если обращаются несколько родственников, сумму делят между ними поровну. При отсутствии членов семьи денежные средства входят в состав наследства.

Ключевые сроки:

6 месяцев - на обращение за недополученной пенсией после смерти пенсионера;

6 месяцев - на принятие наследства со дня открытия (дня смерти).

"Отдельно семье или лицу, организовавшему похороны, выплачивают пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии", - добавляет адвокат.

Как доказать совместное проживание без регистрации

Если документы об общей регистрации отсутствуют, факт постоянного проживания одной семьей можно установить через суд. Это делается в порядке отдельного производства - вида гражданского судопроизводства, в котором подтверждают факты, имеющие юридическое значение, без спора между сторонами.

Как доказательства в суде могут быть:

свидетельство соседей, родственников или знакомых;

справки с места работы или учебы;

договоры аренды жилья;

квитанции за коммунальные услуги и чеки с адресом;

фото- или видеоматериалы, подтверждающие общий быт.

Что делать, если ПФУ официально отказал

"Если Пенсионный фонд уже вынес письменный отказ, его можно обжаловать в административном суде.

Срок обращения - 6 месяцев со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своих прав", - резюмирует Анна Даниэль.

Пропуск этого срока без уважительной причины может стать основанием отказа в иске.

В то же время при наличии уважительных причин, например по длительному оформлению документов, срок можно восстановить в судебном порядке.