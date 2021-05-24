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ПФУ изменил принцип обработки заявлений на назначение пенсий

Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал применять принцип экстерриториальности при проработке заявлений о назначении/перерасчете пенсий. Постановление ПФУ действует с 1 апреля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается в сообщении, новая технология предусматривает обработку заявлений о назначении/перерасчете пенсий бэк-офисами территориальных органов Фонда в порядке очередности поступления таких заявлений, независимо от того, где было принято заявление и где проживает пенсионер.

Ожидаемый результат внедрения экстерриториальности:

  • единый подход к применению пенсионного законодательства;
  • централизованная прозрачная система контроля за действиями специалистов, процессов назначения и перерасчетов пенсий;
  • минимизация личных контактов с гражданами, отвязка обращений и их проработки от территориального принципа;
  • предупреждение возможных случаев проволочек в принятии решения.
  • оптимизация нагрузки на работников.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составил 3 724,65 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривен или на 6,2%.

Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерассчитанных размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров. По данным ПФУ, прибавку до 100 гривен включительно получили 46,3% пенсионеров.

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