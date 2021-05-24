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ПФУ змінив принцип опрацювання заяв на призначення пенсій

Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України (ПФУ) почав застосовувати принцип екстериторіальності при опрацюванні заяв про призначення/перерахунки пенсій. Постанова ПФУ діє з 1 квітня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як зазначається в повідомленні, нова технологія передбачає опрацювання заяв про призначення/перерахунки пенсій бек-офісами територіальних органів Фонду в порядку черговості надходження таких заяв незалежно від того, де було прийнято заяву та де проживає пенсіонер.

Очікуваний результат впровадження екстериторіальності:

  • єдиний підхід до застосування пенсійного законодавства;
  • централізована прозора система контролю за діями фахівців, процесів призначення та перерахунків пенсій;
  • мінімізація особистих контактів з громадянами, відв’язка звернень та їх опрацювання від територіального принципу;
  • попередження можливих випадків зволікань у прийнятті рішення.
  • оптимізація навантаження на працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.

Нагадаємо, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 млн пенсіонерів. З переобрахованих розмір пенсій підвищено для 7,91 млн пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів.

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