В Pfizer назвали срок разработки вакцины против "Омикрона"

Фармацевтическая компания Pfizer готова выпустить вакцину против нового штамма коронавируса "Омикрон", если в ней возникнет потребность. Препарат будет готов уже в начале следующего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы компании Pfizer Альберта Бурла.

По словам Бурла, компания может разработать препарат против "Омикрона" уже к марту 2022 года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по мнению ВОЗ, пока рано давать рекомендации для сдерживания распространение "Омикрона".

Тем временем новый штамм стремительно распространяется на территории Южной Африки. Количество больных возрастает дважды ежедневно.

По состоянию на 3 декабря "Омикрон" зафиксировали в 38 странах мира.