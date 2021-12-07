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Давать рекомендации по борьбе со штаммом "Омикрон" пока рано, - ВОЗ

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Женева, Вторник 07 декабря 2021 15:47
Давать рекомендации по борьбе со штаммом "Омикрон" пока рано, - ВОЗ Фото: директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге заявил, что пока рано давать какие-либо рекомендации по сдерживанию распространения "Омикрона". Поскольку для этого необходимо больше времени, чтобы изучить новый штамм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

"Нам нужно немного больше времени. Слишком рано давать какие-то определенные рекомендации в связи с распространением штамма "Омикрон", - сказал Клюге.

По его словам, ВОЗ сейчас имеет только лишь предварительную и меняющуюся информацию относительно эффективности имеющихся мер против штамма "Омикрона", что касается вакцинации, методов лечения и диагностики.

Он отметил, что в Европе по-прежнему доминирующим выступает штамм коронавирус "Дельта" и способы борьбы с ним остаются неизменными.

"То, что мы делаем в рамках борьбы с вариантом "Дельта", пойдет нам на пользу в случае, если "Омикрон" станет доминирующим", - подчеркнул Клюге.

Он добавил, что среди основных методов сдерживания распространения коронавируса остаются прививки бустерная вакцинация и масочный режим.

Напомним, директор Европейского регионального бюро ВОЗ во время брифинга заявил, что обязательная вакцинация от коронавируса должна быть крайней мерой. Вводить ее можно лишь тогда, когда использованы все методы ускорения иммунизации.

Добавим, что "Омикрон" быстро распространяется в Южной Африке. В ВОЗ отметили, что каждый день больных становится больше в два раза

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