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В Южной Африке количество случаев заражения "Омикроном" ежедневно удваивается, - ВОЗ

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Вашингтон, Пятница 03 декабря 2021 22:12
В Южной Африке количество случаев заражения "Омикроном" ежедневно удваивается, - ВОЗ Фото: в Южной Африке ежедневно удваивается количество случаев заражения "Омикроном" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан сообщила, что штамм коронавируса "Омикрон" очень заразен. По ее словам, этот вариант в ближайшие месяцы вытеснит "Дельту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, Сваминатан в качестве примеры высокой заразности штамма "Омикрон" привела ситуацию в Южной Африке. Представитель ВОЗ отметила, что на африканском континенте количество случаев коронавируса ежедневно удваивается.

Ученая призвала не паниковать, но проявлять осторожность в оценке ситуации с новым вариантом коронавируса. Сваминатан добавила, что на данном этапе ВОЗ не может сказать насколько "Омикрон" является легким вариантом.

Она допустила, что в ближайшие месяцы новый штамм может стать доминирующим в мире, потеснив существующие варианты. По ее словам, на сегодняшний день на "Дельту" приходится 99% заражений во всем мире.

Напомним, в ВОЗ назвали число стран, где уже выявили штамм "Омикрон".

Отметим, в ВОЗ ранее отметили, что используемые для противодействия "Дельте" меры должны оставаться основой для борьбы с пандемией коронавируса, включая новый вариант "Омикрон".

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