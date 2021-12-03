ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ВОЗ назвали число стран, где уже выявили штамм "Омикрон"

Новина українською →
Женева, Пятница 03 декабря 2021 17:20
В ВОЗ назвали число стран, где уже выявили штамм "Омикрон" Фото: глава отдела новых болезней ВОЗ Мария Ван Керкхове (twitter.com/GHS)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На сегодняшний день штамм коронавируса "Омикрон" выявили в 38 странах. При этом вариант "Дельта" продолжает преобладать в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марию Ван Керкхове.

"На данный момент "Омикрон" выявили в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ", - сказала она отвечая на вопросы о ситуации с коронавирусом в мире.

По ее словам, больше всего заразившихся штаммом "Омикрон" в Африке. При этом вариант "Дельта" продолжает оставаться доминирующим во всем мире.

Напомним, официальные представители ВОЗ ранее отметили, что используемые для противодействия "Дельте" меры должны оставаться основой для борьбы с пандемией коронавируса, включая новый вариант "Омикрон".

Отметим, в ВОЗ призвали производителей вакцин от коронавируса подготовиться к корректировке своих препаратов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗ Коронавирус
NEWS
Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине
Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего