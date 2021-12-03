В ВОЗ назвали число стран, где уже выявили штамм "Омикрон"
На сегодняшний день штамм коронавируса "Омикрон" выявили в 38 странах. При этом вариант "Дельта" продолжает преобладать в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марию Ван Керкхове.
"На данный момент "Омикрон" выявили в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ", - сказала она отвечая на вопросы о ситуации с коронавирусом в мире.
По ее словам, больше всего заразившихся штаммом "Омикрон" в Африке. При этом вариант "Дельта" продолжает оставаться доминирующим во всем мире.
Напомним, официальные представители ВОЗ ранее отметили, что используемые для противодействия "Дельте" меры должны оставаться основой для борьбы с пандемией коронавируса, включая новый вариант "Омикрон".
Отметим, в ВОЗ призвали производителей вакцин от коронавируса подготовиться к корректировке своих препаратов.