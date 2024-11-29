"Певні прояснення". Синоптик розповіла, коли тумани "відійдуть" від України

Температура повітря в Україні впродовж найближчих кількох днів суттєво змінюватись не буде. При цьому пануватиме переважно хмарна погода з туманами у низці областей. Проте вже наступного тижня можуть бути певні прояснення.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Коли саме можна очікувати прояснень в Україні

За словами експерта, найближчими днями на погоду в Україні почне впливати антициклон - поле високого тиску.

"Найближчими днями - починаючи від завтра (30 листопада, - Ред.) і практично до наступної п'ятниці (6 грудня, - Ред.) - у нас впливати буде антициклон, тобто поле високого тиску, яке приносить погоду переважно без опадів", - розповіла вона.

Синоптик зауважила, що взимку антициклон "може бути з туманами, але так само можуть бути прояснення". Все залежить від хмарності й типу повітряної маси.

Згідно з прогнозами, впродовж найближчих кількох днів пануватиме переважно хмарна погода.

"Принаймні на вихідні (в суботу, 30 листопада, й неділю, 1 грудня, - Ред.) так точно. Буде більш туманно, особливо по північній частині України", - уточнила вона.

Птуха пояснила, що така ситуація сприятиме достатньо "одноманітним" температурним показникам - у межах від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла як у денні, так і в нічні години.

"Якщо говорити надалі, про 3-4 грудня, то там вже можуть бути певні прояснення. Вже так багато туманів не буде... А якщо є прояснення, то нічна температура може бути нижчою", - зауважила вона.

Це пояснюється тим, що хмари виступають в якості "ковдри".

"Якщо їх немає, то швиденько приземний шар повітря охолоджується впродовж ночі й тому в ніч може бути вже 0-6 морозу. Це 3 та 4 грудня, нічна температура. Вдень залишається від 3 морозу до 3 тепла", - розповіла синоптик.

Тим часом на заході та півдні вдень може бути дещо тепліше - від 0 до 6 градусів за Цельсієм.

"І, в принципі, якихось змін на 5-6 грудня особливих ми не очікуємо. Лише з 7 грудня почне цей антициклон слабшати та з заходу розпочнуться процеси вже з атмосферними фронтами. Там уже можуть бути опади", - підсумувала експерт.