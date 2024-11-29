"Определенные прояснения". Синоптик рассказала, когда туманы "отойдут" от Украины

Температура воздуха в Украине в ближайшие несколько дней существенно меняться не будет. При этом будет преимущественно облачная погода с туманами в ряде областей. Однако на следующей неделе могут быть определенные прояснения.

Когда именно можно ожидать прояснений в Украине

По словам эксперта, в ближайшие дни на погоду в Украине начнет влиять антициклон - поле высокого давления.

"В ближайшие дни - начиная от завтра (30 ноября, - Ред.) и практически до следующей пятницы (6 декабря, - Ред.) - у нас влиять будет антициклон, то есть поле высокого давления, которое приносит погоду преимущественно без осадков", - рассказала она.

Синоптик отметила, что зимой антициклон может быть с туманами, но так же могут быть прояснения. Все зависит от облачности и типа воздушной массы.

Согласно прогнозам, в ближайшие несколько дней будет господствовать преимущественно облачная погода.

"По крайней мере, на выходные (в субботу, 30 ноября, и воскресенье, 1 декабря, - Ред.) так точно. Будет более туманно, особенно по северной части Украины", - уточнила она.

Птуха объяснила, что такая ситуация будет способствовать достаточно "однообразным" температурным показателям - в пределах от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла как в дневные, так и в ночные часы.

"Если говорить дальше, про 3-4 декабря, то там уже могут быть определенные прояснения. Уже так много туманов не будет... А если есть прояснение, то ночная температура может быть ниже", - отметила она.

Это объясняется тем, что облака выступают в качестве "одеяла".

"Если их нет, то быстренько приземный слой воздуха охлаждается ночью и поэтому в ночь может быть уже 0-6 мороза. Это 3 и 4 декабря, ночная температура. Днем остается от 3 мороза до 3 тепла", - рассказала синоптик.

Между тем, на западе и юге днем может быть несколько теплее - от 0 до 6 градусов по Цельсию.

"И, в принципе, каких-либо изменений на 5-6 декабря особых мы не ожидаем. Лишь с 7 декабря начнет этот антициклон ослабевать и с запада начнутся процессы уже с атмосферными фронтами. Там уже могут быть осадки", - подытожила эксперт.