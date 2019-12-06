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В Петровском завершили демонтаж фортификаций

Новости » Общество     06.12.2019 - 19:39
В Петровском завершили демонтаж фортификаций
Фото: демонтаж укреплений в районе Петровского (mvs.gov.ua)

Верификация представителями СММ ОБСЕ начнется 7 декабря

На участке разведения сил и средств в районе Петровского завершился процесс демонтажа фортификационных сооружений. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что практические меры по демонтажу фортификаций и других объектов военного назначения на участке разведения №3 завершились в 12:00.

"В общем было изъято 244 взрывоопасных предмета. Кроме того, демонтировано 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений. Завтра начнется верификация представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств", - сообщили в ООС.

Напомним, процесс разведения сил и средств в районе Петровского начался 9 ноября. Спустя три дня после разведения, 13 ноября, началось разминирование территорий. 21 ноября начался демонтаж фортификаций.

Также РБК-Украина писало, что 26 ноября СММ ОБСЕ завершила верификацию разведения сил в Золотом Луганской области. ОБСЕ подтвердила выполнение договоренностей с украинской стороны.

Кроме этого сообщалось, что в течении суток 6 декабря боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один военнослужащий.

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