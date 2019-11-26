ОБСЕ завершила верификацию разведения сил в Золотом

СММ ОБСЄ ВЕРИФІКУВАЛА ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВЕДЕННЯ СИЛ ТА ЗАСОБІВ У ЗОЛОТОМУ. ВІДЕО Сьогодні, 26 листопада, на виконання рамкового рішення тристоронньої контактної групи із дотриманням графіку, прийнятому на зустрічі робочої підгрупи з питань безпеки 1 жовтня 2019 року у Мінську, відбулася верифікація представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ процесу завершення розведення сил та засобів на ділянці №2 у населеному пункті Золоте. Силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснено розмінування визначених ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів, проведено демонтаж фортифікаційних споруд та об’єктів військового призначення. За словами заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона, українська сторона виконала всі зобов’язання Мінських домовленостей в частині, що стосуються процесу розведення сил та засобів. Воно відбулося дзеркально як з боку України, так і з протилежного. Всі наступні питання будуть вирішуватися в робочому порядку 9 грудня на черговій зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки».