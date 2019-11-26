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ОБСЕ завершила верификацию разведения сил в Золотом

Новости » Политика     26.11.2019 - 18:09
ОБСЕ завершила верификацию разведения сил в Золотом
Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

ОБСЕ подтвердила выполнение договоренностей с украинской стороны

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ завершила верификацию разведения сил в Золотом Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что сегодня согласно рамочному решению трехсторонней контактной группы прошла верификация миссией ОБСЕ завершения разведения сил и средств на участке №2 в Золотом.

Золоте. Верифікація СММ ОБСЄ. 26.11.2019

СММ ОБСЄ ВЕРИФІКУВАЛА ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВЕДЕННЯ СИЛ ТА ЗАСОБІВ У ЗОЛОТОМУ. ВІДЕО Сьогодні, 26 листопада, на виконання рамкового рішення тристоронньої контактної групи із дотриманням графіку, прийнятому на зустрічі робочої підгрупи з питань безпеки 1 жовтня 2019 року у Мінську, відбулася верифікація представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ процесу завершення розведення сил та засобів на ділянці №2 у населеному пункті Золоте. Силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснено розмінування визначених ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів, проведено демонтаж фортифікаційних споруд та об’єктів військового призначення. За словами заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона, українська сторона виконала всі зобов’язання Мінських домовленостей в частині, що стосуються процесу розведення сил та засобів. Воно відбулося дзеркально як з боку України, так і з протилежного. Всі наступні питання будуть вирішуватися в робочому порядку 9 грудня на черговій зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки».

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 26 листопада 2019 р.

Также сообщается, что силы ГСЧС провели разминирование определенных участков местности от взрывоопасных предметов, также демонтированы фортификационные сооружения и объекты военного назначения.

По словам замглавы СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона, украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, которая касалась процесса разведения сил и средств. Разведение прошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной.

Напомним, разведение сил в Золотом началось 29 октября и продлилось несколько дней. В рамках этих мер украинская сторона и представители ОРЛО отвели тяжелое вооружение от линии фронта.

После этого прошло разведение на еще одном участке - в районе Петровского Донецкой области. Разведение сил и средств на Донбассе было главным условием проведения саммита "нормандской четверки" в Париже, которое запланировано на 9 декабря.

ОБСЕ зафиксировала 130 взрывов на Донбассе на выходных
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