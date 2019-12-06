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У Петровському завершили демонтаж фортифікацій

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 19:39
У Петровському завершили демонтаж фортифікацій
Фото: демонтаж укріплень в районі Петровського (mvs.gov.ua)

Верифікація представниками СММ ОБСЄ почнеться 7 грудня

На ділянці розведення сил і засобів в районі Петровського завершився процес демонтажу фортифікаційних споруд. Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що практичні заходи з демонтажу фортифікацій та інших об'єктів військового призначення на ділянці розведення №3 завершилися в 12:00.

"загалом було вилучено 244 вибухонебезпечних предмета. Крім того, демонтовано 10 бліндажів і 28 допоміжних споруд. Завтра почнеться верифікація представниками СММ ОБСЄ результатів завершення процесу розведення сил і засобів", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, процес розведення сил і засобів в районі Петровського розпочався 9 листопада. Через три дні після розведення, 13 листопада, розпочалося розмінування територій. 21 листопада розпочався демонтаж фортифікацій.

Також РБК-Україна писало, що 26 листопада СММ ОБСЄ завершила верифікацію розведення сил в Золотому Луганської області. ОБСЄ підтвердила виконання домовленостей з української сторони.

Крім цього повідомлялося, що протягом доби 6 грудня бойовики десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого був поранений один військовослужбовець.

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