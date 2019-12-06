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На Донбассе украинский военнослужащий получил боевую травму

Новости » Происшествия     06.12.2019 - 18:58
На Донбассе украинский военнослужащий получил боевую травму
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Противник десять раз нарушил режим "тишины"

С начала текущих суток, 6 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды неподалеку Новолуганского и трижды возле Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил также пять обстрелов по укреплениям Объединенных сил - дважды вблизи Авдеевки, у Водяного и Павлополя, и неподалеку Николаевки.

"Сегодня, 6 декабря, боевую травму получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки, 5 декабря, незаконные вооруженные формирования РФ 7 раз открывали огонь по позициям ООС, вопреки режиму прекращения огня. Наемники применяли запрещенные минометы 82-го калибра. Под обстрелы попали украинские военные вблизи Широкино, Лебединского, Крымского, Луганского, Травневого, Новолуганского и Зайцево.

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