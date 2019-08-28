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Королева Британии приостановила работу парламента

Новости » В мире    28.08.2019 - 21:38
Королева Британии приостановила работу парламента
Фото: королева Елизавета II (Getty Images)

Парламент Великобритании не будет работать до 14 октября

Королева Великобритании Елизавета II приостановила работу британского парламента на 5 недель, что позволит решить вопрос с Brexit. Об этом сообщает Sky News.

Соответствующее решение было принято после предложения премьер-министра Британии Бориса Джонсона. При этом отмечается, что перерыв в работе парламента начнется в период с 9 по 12 сентября и продлится до 14 октября.

Сообщается, что перерыв в работе парламента не даст возможности депутатам помешать выходу Великобритании из состава Европейского союза, приняв соответствующие законопроекты.

Ранее сообщалось, что британский премьер заявил о высокой вероятности выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Он считает, что Лондон не будет юридически обязан заплатить Брюсселю компенсацию в размере 39 млрд фунтов.

Также РБК-Украина сообщало, что Еврокомиссия выступила против жесткого выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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