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У Петербурзі поліція створила підрозділ для боротьби з дронами

Ілюстративне фото: у поліції РФ створили підрозділ для боротьби з дронами (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У російському місті Санкт-Петербург створили спецпідрозділ поліції, який буде боротись з дронами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медіазона".

Працівники нового відділу будуть зобов'язані слідкувати за порядком, безпеко та дронами під час проведення масових заходів.

За даними ЗМІ, до

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 травня, вдень у центрі Санкт-Петербурга помітили невідомого безпілотника. Там відбулася репетиція до параду 9 травня.

Нагадаємо, 3 травня, Росія заявила про нібито атаку на Кремль. У Москві одразу ж почали звинувачувати Україну.

Також ми писали, що кілька невідомих дронів під Москвою минулого тижня помітили пілоти літаків.

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Санкт-ПетербургдрониполицияРосійська Федерація