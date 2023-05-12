В Петербурге полиция создала подразделение по борьбе с дронами

В российском городе Санкт-Петербург создали спецподразделение полиции, которое будет бороться с дронами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медиазона".

По данным СМИ, в

Работники нового отдела будут обязаны следить за порядком, безопасностью и дронами во время проведения массовых мероприятий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 4 мая днем в центре Санкт-Петербурга заметили неизвестного беспилотника. Там прошла репетиция к параду 9 мая.

Напомним, 3 мая, Россия заявила о якобы атаке на Кремль. В Москве сразу же начали обвинять Украину.

Также мы писали, что несколько неизвестных дронов под Москвой на прошлой неделе заметили пилоты самолетов.

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