У Петербурзі на репетиції до параду 9 травня помітили невідомий безпілотник, - ЗМІ
Сьогодні, 4 травня, вдень у центрі Санкт-Петербурга помітили невідомого безпілотника. Там відбулася репетиція до параду 9 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Фонтанка.ру".
За інформацією видання, під час репетиції на Двірцевій площі безпілотник піднявся у повітря на кілька метрів і впав на асфальт. До дрона підійшов чоловік і підняв його, а потім його разом з БПЛА відвела поліція.
Журналісти припускають, що безпілотник упав на землю після того, як його заглушили спеціальними засобами.
Нагадаємо, вчора, 3 травня, Росія заявила про нібито атаку на Кремль. У Москві одразу ж почали звинувачувати Україну.
Також ми писали, що кілька невідомих дронів під Москвою минулого тижня помітили пілоти літаків.
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