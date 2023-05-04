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У Петербурзі на репетиції до параду 9 травня помітили невідомий безпілотник, - ЗМІ

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Санкт-Петербург, Четвер 04 травня 2023 17:46
У Петербурзі на репетиції до параду 9 травня помітили невідомий безпілотник, - ЗМІ Ілюстративне фото: у Петербурзі на репетиції до параду 9 травня помітили невідомий безпілотник (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 4 травня, вдень у центрі Санкт-Петербурга помітили невідомого безпілотника. Там відбулася репетиція до параду 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Фонтанка.ру".

За інформацією видання, під час репетиції на Двірцевій площі безпілотник піднявся у повітря на кілька метрів і впав на асфальт. До дрона підійшов чоловік і підняв його, а потім його разом з БПЛА відвела поліція.

Журналісти припускають, що безпілотник упав на землю після того, як його заглушили спеціальними засобами.

Нагадаємо, вчора, 3 травня, Росія заявила про нібито атаку на Кремль. У Москві одразу ж почали звинувачувати Україну.

Також ми писали, що кілька невідомих дронів під Москвою минулого тижня помітили пілоти літаків.

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