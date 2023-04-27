Росіяни злякалися невідомих дронів під Москвою. Їх помітили пілоти літаків
Російські пілоти літаків кілька разів на цьому тижні помічали під Москвою невідомі дрони. Це відбувалося неподалік аеропортів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shot.
За інформацією видання, пілот літака "Перемога", який вилітав з "Шереметьєво", 22 квітня помітив безпілотник. Він нібито пролетів за 120 метрів під бортом повітряного судна на висоті близько 600 метрів над землею.
При цьому екіпаж вже іншого літака "Боїнг" зауважив, що поряд з ним на підльоті до "Домодєдово" пролетів білий БПЛА.
Хто саме запустив дрони - невідомо, пишуть журналісти.
Оновлено 16:52
Над містом Серпухов (Московська область) помітили ще один великий безпілотник. Очевидці повідомили у поліцію, пишуть ЗМІ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти звинуватили Україну в спробі атаки на Курську АЕС за допомогою дрону.
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