Песков о возможной высылке посла РФ из США: серьезная угроза

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал серьезной угрозой возможную высылку российского посла из США. Его могут выслать из страны, если Москва откажется выполнить ряд американских требований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Угроза серьезная. Но в целом лучше обращаться в МИД за комментариями по этому вопросу", - сказал он.

Напомним, вчера Госдепартамент США заявил, что российского посла в Вашингтоне могут выслать из США уже этой весной. Это произойдет, если Россия не выдаст визы охранникам американского посольства в Москве.

В начале декабря прошлого года Россия попросила США обнулить санкции в отношении посольств обеих стран.

Кроме того, в конце прошлого года Россия потребовала, чтобы до конца января Москву покинули сотрудники американского посольства, которые находятся в командировке более трех лет.