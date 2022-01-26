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США намерены выслать посла России: причина

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Вашингтон, Среда 26 января 2022 19:16
США намерены выслать посла России: причина Фото: посол России в США Анатолий Антонов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Госдепартамент США уведомил российских дипломатов о том, что весной из страны может быть выслан посол РФ. Это произойдет, если Россия не выполнит ряд требований американской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"В Госдепартаменте нашим сотрудникам (российской дипмиссии - ред.) было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю", - заявил российскому агентству посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, высылка главы российского посольства произойдет в том случае, если Россия не выполнит требования США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве.

Напомним, в начале декабря прошлого года Россия попросила США обнулить санкции в отношении посольств обеих стран.

Отметим, в конце 2021 года Россия потребовала, чтобы до конца января Москву покинули сотрудники американского посольства, которые находятся в командировке более трех лет.

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