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Россия просит США обнулить санкции против посольств

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Пятница 03 декабря 2021 19:20
Россия просит США обнулить санкции против посольств Фото: посол России в США Анатолий Антонов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия попросила Соединенным Штатам обнулить санкции относительно посольств. Таким образом, РФ показывает, что готова к разрешению конфликта с США в отношении диппредставительств.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

"Наше предложение, оно ведь очень простое. Оно понятное, для этого не надо заканчивать МГИМО или Дипломатическую академию. Все, что мы предлагаем - это обнулить все введенные санкции против нас, и мы готовы таким же образом поступить в отношении тех ограничений, которые мы ввели в качестве ответных на недружественные действия США. Ведь это так просто - дать возможность дипломатам выполнять свои функции", - заявил российский посол.

По его словам, в следующем месяце 27 дипломатов России должны будут покинуть США. При этом посол добавил, что визовая проблема двух стран до сих пор не решена, и Россия "сталкивается с серьезным кадровым голодом".

Напомним, вчера Россия объявила, что до конца января Москву должны покинуть сотрудники американского посольства, которые находятся в командировке более трех лет.

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