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Россия объявила о высылке американских дипломатов

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Москва, Среда 01 декабря 2021 14:26
Россия объявила о высылке американских дипломатов Фото: Россию должны покинуть сотрудники посольства США (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, находящиеся в Москве более трех лет. МИД РФ приняло данное решение в ответ на такую же просьбу США по отношению к российским дипломатам в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ведомости".

"Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, если США не откажется от трехлетнего ограничения и не пойдет на компромисс очередные американские дипработники будут отправлены в США из России до 1 июля 2022 года.

"До 1 июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной госдепартаментом цифры высылаемых россиян", - резюмировала она.

Напомним, что ранее министр иностранных дел РФ Захарова заявила, что 55 дипломатов покинут США в ближайшие месяцы. При этом в Госдепе не считают, что будущий отъезд свыше 50 российских дипломатов из США - это высылка. Их могут заменить на других людей.

По данным МИД России, по состоянию на 29 октября в США по-прежнему работали около 200 российских дипломатов, в том числе сотрудники российского представительства при ООН.

По информации Захаровой, с конца 2016 года США "под разными предлогами" выслали более сотни российских сотрудников и членов их семей.

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