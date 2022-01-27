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Пєсков про можливу висилку посла РФ із США: серйозна загроза

Автор: Валерія Поліщук

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав серйозною загрозою можливу висилку російського посла з США. Його можуть вислати з країни, якщо Москва відмовиться виконати ряд американських вимог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Загроза серйозна. Але в цілому краще звертатися в МЗС за коментарями з цього питання", - сказав він.

Нагадаємо, вчора Держдепартамент США заявив, що російського посла у Вашингтоні можуть вислати зі США вже цієї весни. Це станеться, якщо Росія не видасть візи охоронцям американського посольства в Москві.

На початку грудня минулого року Росія попросила США обнулити санкції щодо посольств обох країн.

Крім того, в кінці минулого року Росія зажадала, щоб до кінця січня Москву покинули співробітники американського посольства, які перебувають у відрядженні більш як три роки.

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