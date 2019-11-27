Песков: работа по контракту на транзит газа находится в цейтноте

Российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" находятся в цейтноте в вопросах дальнейшего транзита газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает российские СМИ.

По его словам, на сегодня продолжается обмен коммерческими предложениями.

"Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения. Мы в цейтноте. Времени мало. "Нафтогаз" после анбандлинга должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, а при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов. Это все требует времени. Время пока еще есть. Но оно сокращается", - отметил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что на сегодня есть 100%-й риск прекращения транзита газа из России.

При этом он назвал приоритетом подписание транзитного контракта с "Газпромом. Министр также отметил, что с переходом на европейские правила Украина больше не будет находиться под политическим давлением.

"Если мы подпишем договор на транзит с "Газпромом", то, учитывая те запасы, которые есть у нас и какие есть в Европе в газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из самых низких цен на газ этой зимой", - отметил он.