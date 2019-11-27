Пєсков: робота щодо контракту на транзит газу знаходиться в цейтноті

Російський "Газпром" і український "Нафтогаз" перебуває в цейтноті в питаннях подальшого транзиту газу. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає російські ЗМІ.

За його словами, на сьогодні триває обмін комерційними пропозиціями.

"Сформульовано і передано українській стороні пропозиції. Ми в цейтноті. Часу мало. "Нафтогаз" після анбандлынга має оформити нову структуру, виконати всі необхідні процедури, а при цьому потрібно зарезервувати необхідну кількість обсягів. Це все вимагає часу. Час поки ще є. Але він скорочується", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що на сьогодні є 100%-й ризик припинення транзиту газу з Росії.

При цьому він назвав пріоритетом підписання транзитного контракту з "Газпромом. Міністр також зазначив, що з переходом на європейські правила Україна більше не буде перебувати під політичним тиском.

"Якщо ми підпишемо договір на транзит з "Газпромом", то, враховуючи ті запаси, які є у нас і які є в Європі в газосховищах, ми можемо стати свідками однієї з найбільш низьких цін на газ цієї зими", - зазначив він.