Песков: программа нормандского саммита находится на стадии подготовки

Программа саммита "нормандской четверки", запланированного на 9 декабря в Париже, находится на стадии подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, на сегодняшний день нет "никаких наметок по программе".

"Это все в стадии подготовки, это подготовка между четырьмя столицами. Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка. Пока ясно только, что будет нормандский формат, так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся. А уже все остальное, что на полях будет происходить, эти модальности согласовываются", - добавил Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что отдельная встреча между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским пока не планируется.

Отметим, на прошлой неделе спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что саммит "нормандской четверки" даст старт подготовке нового законопроекта об особом статусе Донбасса, который прекращает действовать после 2019 года.