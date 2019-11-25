Пєсков: програма нормандського саміту знаходиться на стадії підготовки

Програма саміту "нормандської четвірки", запланованого на 9 грудня у Парижі, знаходиться на стадії підготовки. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, на сьогоднішній день немає "ніяких планів щодо програми".

"Це все в стадії підготовки, це підготовка між чотирма столицями. Відповідні помічники президентів знаходяться в контакті, ведеться опрацювання. Поки ясно лише, що буде нормандський формат, так чи інакше в рамках нормандського формату всі чотири президенти зустрінуться. А вже все інше, що на полях буде відбуватися, ці модальності узгоджуються", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що окрема зустріч між президентом Росії Володимиром Путіним і українським лідером Володимиром Зеленським поки не планується.

Відзначимо, минулого тижня спікер Верховної ради Дмитро Разумков висловив надію, що саміт "нормандської четвірки" дасть старт підготовці нового законопроекту про особливий статус Донбасу, який припиняє діяти після 2019 року.