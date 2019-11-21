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Разумков надеется на запуск подготовки закона по Донбассу после нормандской встречи

Новости » Политика     21.11.2019 - 17:43
Разумков надеется на запуск подготовки закона по Донбассу после нормандской встречи
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам спикера ВР, Рада приложит максимум усилий для запуска процесса подготовки закона

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков надеется на запуск подготовки законопроекта об особом статусе Донбасса после нормандской встречи. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

Так, Разумков в рамках региональной поездки в город Мариуполь посетил Мариупольский морской торговый порт. В ходе визита поднимался вопрос разработки законопроекта об особом статусе Донбасса.

"Времени на его разработку действительно немного, но я уверен, что Верховная рада приложит максимум усилий для того, чтобы этот процесс запустить. Именно от нормандской встречи многие ожидают тех изменений, которые позволят выйти из той замороженной ситуации, которую мы с вами наблюдаем и в формате "Минска", и в нормандском формате уже несколько лет", - заявил глава парламента.

Напомним, саммит лидеров стран "нормандской четверки" планируется на 9 декабря и пройдет в Париже.

Следует отметить, что ранее РФ призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса и начать диалог с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В РФ хотят полноценного введения в действие особого статуса путем закрепление его в Конституции Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что боевики "ДНР" хотят, чтобы парламент продолжил действующий закон об особом статусе Донбасса, срок действия которого истекает 31 декабря 2019 года.

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Новости Украины ДонбассДмитрий РазумковНормандская четверкаЗакон
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