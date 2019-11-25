У Путина пока не планируют отдельную встречу с Зеленским в Париже

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В Кремле не планируют встречи Путина с Зеленским в формате тет-а-тет

Российская сторона пока не планирует проводить в Париже на саммите "нормандской четверки" отдельную встречу с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, на данный момент отдельной встречи с Зеленским в Париже пока не планируется.

"Так или иначе, четыре президента встретятся в нормандском формате", - добавил Песков.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые вопросы нормандской встречи. По его словам, украинская делегация попытается получить список пленных со сроками их возврата и добиться устойчивого перемирия на Донбассе.

"Не фейковое перемирие, а серьезное перемирие с понятными сроками и обязанностями, В третьих, контроль над границей и передача Украине контроля над границей Украина - Россия", - отметил Зеленский.

Кроме того, Украина будет добиваться возможности проведения местных выборов.

Отметим, ранее глава отдела отношений со странами "Восточного партнерства" внешнеполитической службы ЕС Ричард Тиббельс завил, что Брюссель от президента России Владимира Путина ожидает на нормандской встрече значимых шагов для продвижения минского процесса.