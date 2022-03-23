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Песков признал, что России до сих пор не удалось добиться своих целей в Украине

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 04:38
Песков признал, что России до сих пор не удалось добиться своих целей в Украине Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, Россия еще не достигла ни одной из своих военных целей в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В интервью на вопрос журналистки, чего, по его мнению, Путин уже добился в Украине, Песков ответил: "Ну, во-первых, еще нет. Пока не добился".

Песков также заявил, что "специальная военная операция" проводилась строго в соответствии с заранее установленными планами и целями.

Он также отметил, что Россия наносила удары только по военным объектам, несмотря на многочисленные случаи российских авиаударов по гражданским объектам.

Пресс-секретарь Путина не исключает, что Кремль может прибегнуть к использованию ядерного оружия, если Россия столкнется с "экзистенциальной угрозой".

Напомним, Песков заявил, что оккупация Украины не входит в планы Российской Федерации.

Ранее Песков отметил, что необходимость встречи Путина с Зеленским зависит от того, каким будет мирный договор.

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