Песков признал, что России до сих пор не удалось добиться своих целей в Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, Россия еще не достигла ни одной из своих военных целей в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В интервью на вопрос журналистки, чего, по его мнению, Путин уже добился в Украине, Песков ответил: "Ну, во-первых, еще нет. Пока не добился".

Песков также заявил, что "специальная военная операция" проводилась строго в соответствии с заранее установленными планами и целями.

Он также отметил, что Россия наносила удары только по военным объектам, несмотря на многочисленные случаи российских авиаударов по гражданским объектам.

Пресс-секретарь Путина не исключает, что Кремль может прибегнуть к использованию ядерного оружия, если Россия столкнется с "экзистенциальной угрозой".