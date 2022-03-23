Песков признал, что России до сих пор не удалось добиться своих целей в Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, Россия еще не достигла ни одной из своих военных целей в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В интервью на вопрос журналистки, чего, по его мнению, Путин уже добился в Украине, Песков ответил: "Ну, во-первых, еще нет. Пока не добился".
Песков также заявил, что "специальная военная операция" проводилась строго в соответствии с заранее установленными планами и целями.
Он также отметил, что Россия наносила удары только по военным объектам, несмотря на многочисленные случаи российских авиаударов по гражданским объектам.
Пресс-секретарь Путина не исключает, что Кремль может прибегнуть к использованию ядерного оружия, если Россия столкнется с "экзистенциальной угрозой".
Напомним, Песков заявил, что оккупация Украины не входит в планы Российской Федерации.
Ранее Песков отметил, что необходимость встречи Путина с Зеленским зависит от того, каким будет мирный договор.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.