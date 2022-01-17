Песков ответил Нуланд на 18 сценариев вторжения в Украину: "у нас их меньше"

"Бесспорно, в контексте нынешней ситуации, конечно, Россия думает, как обеспечить собственную безопасность. Мы знаем от уважаемой Нуланд, что США имеют 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии изучаем. Считаем, что на самом деле их должно быть гораздо меньше, ведь постановка вопроса предельно корректна у нас... ",- рассказал Песков.

По его словам, в подобных вопросах не стоит задача "делать сложным то, что, возможно, настолько сложным не является".

"Мы надеемся, что, как и говорилось уже нашими американскими собеседниками, на этой неделе что-то им удастся сформулировать письменно", - добавил Песков.

Напомним, недавно заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд завила, что Соединенные Штаты Америки подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину, но пока не собираются их раскрывать.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российский президент Владимир Путин должен выбрать либо путь эскалации и санкций или продолжение переговоров.

Вместе с тем в США заявили, что подготовили проект санкций против России на случай вторжения в Украину, которые, в том числе будут распространяться на Путина.