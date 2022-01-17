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Пєсков відповів Нуланд на 18 сценаріїв вторгнення в Україну: "у нас їх менше"

Автор: Марія Кучерявець

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на заяву США про 18 сценаріїв подальших дій у випадку російського вторгнення в Україну. Та зазначив, що Кремль також має на розгляді "свої сценарії" подальших дій, але їх менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Безперечно, у контексті нинішньої ситуації, авжеж, Росія думає, як забезпечити власну безпеку. Ми знаємо від шановної Нуланд, що США мають 18 сценаріїв. Ми теж різні сценарії вивчаємо. Вважаємо, що насправді їх має бути набагато менше, адже постановка питання гранично коректна у нас... ", - розповів Пєсков.

За його словами, у подібних питаннях не стоїть завдання "робити складним те, що, можливо, настільки складним не є".

"Ми сподіваємося, що, як і говорилося вже нашими американськими співрозмовниками, цього тижня щось їм вдасться сформулювати письмово", - додав Пєсков.

Нагадаємо, нещодавно заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд завила, що Сполучені Штати Америки підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії до України, але поки не збираються їх розкривати.

Раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що російський президент Володимир Путін має обрати або шлях ескалації і санкцій, або продовження переговорів.

Разом з тим у США заявили, що підготували проект санкцій проти Росії на випадок вторгнення до України, які в тому числі будуть поширюватися на Путіна.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаПєсков