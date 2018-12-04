Песков назвал захваченные украинские корабли "вещественными доказательствами"

Фото: украинские катера (kerchinfo)

Песков посоветовал обращаться к следствию по вопросу местонахождения кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал захваченные украинские корабли в Керченском проливе "вещественными доказательствами". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Я не могу ответить на ваш вопрос, это не входит в поле внимания. Это, скорее, прерогатива следственных органов, которые сейчас ведут следствие, предъявляют обвинения", - скащал он.

По словам Пескова, корабли являются "вещественными доказательствами".

"Нужно обращаться к ним. Насколько мы понимаем, корабли являются - не знаю, как это точно называется - вещественные доказательства или еще как-то. Но они имеют отношение к (уголовному) делу, которое сейчас ведется", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, вчера "Милитарный портал" сообщил, что из порта Керчи в неизвестном направлении отбуксировали украинские катера. В частности, портал пришел к этому выводу из-за фото издания kerchinfo, на котором был изображен только захваченный буксир. Позже росСМИ сообщили, что захваченные украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск" не перемещали из порта оккупированной Керчи (Крым), а перешвартовали на другую стенку того же причала.

Отметим, захваченных в Черном море моряков обвинили в якобы нарушении границы. По словам адвоката Николая Полозова, обвинение им было предъявлено сразу после ареста. По данным российской стороны, украинские военные моряки якобы нарушили государственную границу РФ. Он также отметил, что с самого ареста не встречался со своим клиентом, капитаном катера "Бердянск" Денисом Гриценко.