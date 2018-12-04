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В Крыму опровергли перемещение украинских катеров из порта Керчи

Новости » Происшествия    04.12.2018 - 11:21
В Крыму опровергли перемещение украинских катеров из порта Керчи
Фото: украинские катера (kerchinfo)

"Никополь" и "Бердянск" перешвартовали на другую причальную стенку

Захваченные украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск" не перемещали из порта оккупированной Керчи (Крым), а перешвартовали на другую стенку того же причала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что катера отсутствуют возле причала, где стояли после задержания, так как их перешвартовали на другую причальную стенку. При этом захваченный буксир "Яны Капу" остался на прежнем месте.

Напомним, вчера "Милитарный портал" сообщил, что из порта Керчи в неизвестном направлении отбуксировали украинские катера. В частности, портал пришел к этому выводу из-за фото издания kerchinfo, на котором был изображен только захваченный буксир.

Отметим, захваченных в Черном море моряков обвинили в якобы нарушении границы. По словам адвоката Николая Полозова, обвинение им было предъявлено сразу после ареста. По данным российской стороны, украинские военные моряки якобы нарушили государственную границу РФ. Он также отметил, что с самого ареста не встречался со своим клиентом, капитаном катера "Бердянск" Денисом Гриценко.

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