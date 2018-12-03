РФ отбуксировала захваченные украинские корабли в неизвестном направлении

Иллюстративное фото (fb.com/navy.mil.gov.ua)

Два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск" отбусированы в неизвестном направлении

Из порта оккупированной Керчи в неизвестном направлении были отбуксированы два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск" в неизвестном направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мілітарний портал".

Напомним, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Командование ВМС сообщало, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом.

В частности, три военных корабля ВМС Украины были захвачены российскими военными в нейтральных водах Черного моря во время осуществления планового перехода из порта базирования в городе Одесса в порт базирования в городе Мариуполь. Этим Россия нарушила международное морское право и соглашение о совместном пользовании Азовским морем между странами, которое было подписано в 2003 году.

Сегодня российские власти предъявили захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы.